Buon compleanno a… Dimitris Nikolaou

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 agosto 2023) Oggicompie 25 anni e su di lui continua a esserci interesse sul mercato soprattutto in Serie A Oggicompie 25 anni. Può darsi che andrà a prospettarsi un trasferimento, più volte si è parlato per lui della Fiorentina come possibile approdo. Segno che l’esperienza in Italia del difensore greco non è passata inosservata, tanto che un club di livello superiore a quelli finora frequentati ha pensato a lui per rafforzare un reparto che è in via di trasformazione. Se invece non andrà così, serimarrà a La Spezia dove gioca da due anni, certamente non mancheranno grandi motivazioni per vivere una stagione da protagonista. Lo si è visto già nel precampionato e la scelta da parte della società di puntare su un tecnico come Massimiliano Alvini è quanto mai ...