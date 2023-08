Brindisi di Ferragosto | i vini consigliati per la festa dell' estate

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 agosto 2023) Champagne o spumante italiano? Un bianco fresco e profumato, un rosso corposo o un rosato passepartout? Per un aperitivo o una cena speciale, al mare, in montagna o per un picnic in campagna, ecco alcuni consigli per scegliere l'etichetta giusta e come abbinarla