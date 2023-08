Boxe | Anthony Joshua vince per ko | Helenius fulminato al 7° round Ora Wilder o Fury

Poi sono arrivate anche le parole del nuovo sfidante: ' Sono entusiasta di combattere controJoshua il 12 agosto. Sono un vero vichingo disposto ad affrontare qualsiasi sfida in un attimo. ...L'attesa rivincita dei pesi massimi tra Dillian Whyte eJoshua è stata annullata dopo che Whyte è risultato positivo ad un test antidoping. Lo ha reso noto la società Matchroom Boxing che ha organizzato l'incontro. L'incontro era stato programmato ......00 " SALACRASH COURSE: "SINTESI MODULARE OPEN SOURCE" per registrarsi e fare domande: l. Con Janet Leigh,Hopkins. Giallo USA. 1960 - versione originale con sottotitoli in italiano " In ...

Boxe, Anthony Joshua torna a combattere: Whyte fermato dall'antidoping, cambia l'avversario per domani OA Sport

Anthony Joshua a fait un pas de plus vers un combat de championnat du monde grâce à une victoire face à Robert Helenius.Anthony Joshua remonte sur le ring, ce samedi 12 août. Le boxeur britannique affronte le Finlandais Robert Helenius, au cours d’une soirée évènement à l’O2 Arena de Londres. Suivez le combat Joshua - ...