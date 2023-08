Boxe | Anthony Joshua stende Helenius | micidiale destro e ko fulmineo | ora Wilder per risognare il Mondiale

(Di domenica 13 agosto 2023)ha sconfitto Robertcon unko al settimo round sul ring della O2 Arena di Londra. Il pugile britannico ha sconfitto nitidamente il finlandese, sostituto d’eccezione dopo che pochi giorni fa Dillian Whyte era risultato positivo a un controllo antidoping. Il cambio di programma non ha destabilizzato il favorito della vigilia, che ha saputo confermare il pronostico e ha regalato al proprio pubblico una bella affermazione. L’ex Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi ha chiuso la contesa poco dopo il giro di boa grazie a unmontanteche ha steso immediatamente l’avversario e ha chiuso in anticipo il confronto. Il ribattezzato AJ ha sfoggiato il suo proverbiale jab nella prima parte del match senza alzare più di tanto il ...

Poi sono arrivate anche le parole del nuovo sfidante: ' Sono entusiasta di combattere controJoshua il 12 agosto. Sono un vero vichingo disposto ad affrontare qualsiasi sfida in un attimo. ...L'attesa rivincita dei pesi massimi tra Dillian Whyte eJoshua è stata annullata dopo che Whyte è risultato positivo ad un test antidoping. Lo ha reso noto la società Matchroom Boxing che ha organizzato l'incontro. L'incontro era stato programmato

Anthony Joshua a fait un pas de plus vers un combat de championnat du monde grâce à une victoire face à Robert Helenius.Publié le 12 août 2023 à 18 h 47 HE Mise à jour le 12 août 2023 à 21 h 50 HE Le Britannique Anthony Joshua (26-3, 23 K.-O.) a fait un pas de plus vers un combat de championnat du monde grâce à une vic ...