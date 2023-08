Borja Valero | «Lukaku-Inter? Nessuno si aspettava che andasse a finire così»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 agosto 2023), ex centrocampista dell’, ha parlato della vicenda Romelua DAZN nel corso della Bobo Summer Cup, ex centrocampista dell’, ha parlato della vicenda Romelua DAZN nel corso della Bobo Summer Cup. Ecco le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Sicuramente è una situazione molto scomoda per tutti,siche. Mi dispiace un po’ per lui perché lo conosco, capisco che non starà passando un bellissimo momento. Ma alla fine ognuno deve guardare avanti per la propria strada, speriamo nel meglio per tutti, sia per l’che riesca a trovare un altro attaccante sia per lui a ...