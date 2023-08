Bonucci | «Grazie Mancini» e poi lo sfogo

(Di domenica 13 agosto 2023) Leonardosaluta il cte poi si sfoga: «Stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona» Anche Leonardoha voluto salutare Robertodopo la sua decisione di dimettersi dalla nazionale italiana. Il difensore era stato tirato in ballo come causa delle dimissioni di Evani qualche settimana fa. Inoltre, i rumors sulla decisione di Gravina di inserirlo nello staff della nazionale sarebbero tra i motivi che hanno spinto il CT a lasciare. A questo riguardo il difensore ha voluto commentare queste voci. Di seguito le sue parole. SALUTO – «Robertoper gli splendidi anni trascorsi insieme e per le vittorie entrare nella storia del nostro calcio».– «Ad oggi stufo di essere coinvolto in ...

Nel messaggio sui social,fa anche riferimento alla sua situazione in bianconero con parole sibilline. "Roberto Mancini per gli splendidi anni trascorsi insieme e per le vittorie ...lo ringrazia , per poi andare contro le voci che lo vogliono responsabile di questo terremoto improvviso: "Roberto Mancini per gli splendidi anni trascorsi insieme e per le vittorie ...In concomitanza,ne ha approfittato per smentire le voci che lo accostavano proprio alla prossima Nazionale, con un ruolo all'interno dello staff . RINGRAZIAMENTO A MANCINI - 'Roberto ...

Bonucci: “Grazie a Mancini, stufo di essere coinvolto in certe dinamiche” Il Milanista

Leonardo Bonucci si è sfogato sui social dopo le voci secondo cui il commissario tecnico della Nazionale ed Evani non avrebbero gradito la forzatura di Gravina di inserirlo nello staff dell’Italia. Ec ...(Adnkronos) – Leonardo Bonucci smentisce categoricamente ogni presunta ‘responsabilità’ per le dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale. Il difensore, secondo alcuni rumors, sarebbe stato a ...