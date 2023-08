Bombe su Kherson | sterminata un' intera famiglia | morta anche una bimba di appena 23 giorni

Morti nell'attacco padre, madre, un figlio 12enne e un bebé di 23 giorni. La Procura ucraina: '500 bambini uccisi dall'inizio della guerra'Mosca: "Respinto attacco con drone su Belgorod" Cinque adulti e una neonata di appena 23 giorni sono rimasti uccisi questa mattina nei bombardamenti russi contro villaggi dell'oblast di. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak. A Shyroka Blaka, le vittime sono "una famiglia: marito, moglie e la loro bambina di soli 23 giorni. Un ...... dal campo di battaglia continuano ad arrivare cattive notizie per Kiev, mentre lerusse ... che nella regione disepara le truppe russe da quelle ucraine. Si tratta di notizie ...

Bombe russe su Kherson, sterminata una famiglia Agenzia ANSA

Sette morti, tra cui una neonata sono state uccise oggi nella regione di Kherson da un attacco russo con fuoco di artiglieria. «Aveva appena 23 giorni» la neonata rimasta uccisa negli attacchi russi.Le notizie sul conflitto in Ucraina di sabato 12 agosto, in diretta. Una dichiarazione dell’ufficio del presidente afferma che le accuse di corruzione «rappresentano una minaccia per la sicurezza nazi ...