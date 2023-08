Bolzano | ventunenne uccisa a coltellate Arrestato l' ex compagno

(Di domenica 13 agosto 2023) su Tg. La7.it - Ancora una donna. Stavolta, a Silandro , in provincia di. Una donna di ventuno anni è stata accoltellata in circostanze ancora da chiare. Celine ...

Stavolta, a Silandro , in provincia di. Una donna di ventuno anni è stata accoltellata in circostanze ancora da chiare. Celine Frei Matzohl , il nome, residente a Corces, in Val Venosta. Il ...Stavolta, a Silandro , in provincia di. Una donna di ventuno anni è stata accoltellata in circostanze ancora da chiare. Il suo corpo è stato ritrovato all'interno dell' appartamento dell'ex ...AGI - Femminicidio a Silandro in provincia di. Una donna di 21 anni è stata uccisa in circostanze ancora poco chiare. Sul posto ci sono i ... Secondo quanto si apprende, laè stata ...

Bolzano, ventunenne uccisa a coltellate TGLA7

Ancora una donna uccisa. Stavolta, a Silandro, in provincia di Bolzano. Una donna di ventuno anni è stata accoltellata in circostanze ancora da chiare. Celine Frei Matzohl, il nome, residente a Corces ...Ancora una donna uccisa. Stavolta, a Silandro, in provincia di Bolzano. Una donna di ventuno anni è stata accoltellata in circostanze ancora da chiare. Il suo corpo è stato ritrovato all'interno dell' ...