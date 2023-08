Bolzano | uccisa a coltellate a 21 anni dall’ex Catturato a Passo Resia Carabiniere spara alle ruote dell’auto

(Di domenica 13 agosto 2023) Il corpo Celine Frei Matzohl, 21a Silandro, in provincia di, è stato trovato in casa dell'ex compagno, dilaniato d. Poi arrestato dai carabinieri. Della ragazza si erano perse le tracce da sabato quando i genitori hanno dato l'allarme e denunciato la sparizione.

