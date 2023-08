Bolzano | 21enne uccisa a coltellate Arrestato l’ex in fuga | il silenzio davanti agli investigatori

Leggi su open.online

(Di domenica 13 agosto 2023) Non sono note le ragioni del gesto imputato a Omer Cim, uomo 28enne di origini turche sospettato di aver ucciso ala propria ex compagna, laCeline Frei Matzohl, dipendente dell’hotel Maria Teresa a Silandro e lavoratrice presso un consorzio agricolo, trovata morta oggi nella casa di lui a Silandro (). Fermato oggi, mentre dall’Alto Adige si dirigeva verso l’Austria, l’uomo si è rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti. Mercoledì Cim appariràal gip per l’udienza di convalida del fermo mentre nello stesso giorno verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Matzohl. La ragazza, residente a Corces in Val Venosta, sarebbe statacon la lama che glihanno trovato accanto al suo corpo e che potrebbe ...