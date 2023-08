Bollette sempre più alte ma arrivano le offerte a prezzo fisso ed il risparmio cambia la vita

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 13 agosto 2023) Come muoversi in un periodo nel quale lesono carissime? Sfruttando le nuove: ecco una serie di pratici consigli Le quotazioni dei prezzi di gas e luce sono in calo ma lerestano piuttosto elevate nel mercato tutelato, tanto più se confrontate con quelle del 2021. È attraverso questa analisi che si nota come i prezzi siano ancora elevatissimi, seppur in progressiva riduzione.della luce e del gas: meglioo variabile? (grantennistoscana.it)Il governo Draghi prima e quello a guida Meloni poi, hanno cercato di contrastare la crisi energetica con una fitta serie di misure che consentissero non solo unma anche di portare i prezzi a livelli più accessibili. Occorre ...