(Di domenica 13 agosto 2023) “” è la rubrica estiva dinews che vi porta alla scoperta delle principali realtà del territorio orobico: nel primo appuntamento raccontiamo della realtà della, l’acqua orobica famosa in tutto il. Tutto ha originefonte, in, a 358 metri di altitudine. L’anno di fondazione è il 1899 quando, nello stabilimento termale, esclusivo e rinomato centro di cure dell’epoca, si cominciò ad imbottigliare l’acqua. Da lì è iniziata l’ascesa dell’azienda, fatta di lancio dei nuovi prodotti – l’Aranciata nel 1932, il Chinotto nel 1956, poi la Limonata e il Sanbittèr – e una continua espansione. La prima grande acquisizione, nel 1957, è stata quella di Acqua Panna, poi nel 1993 ...

La Cultura che porta sviluppo Ma quali effetti derivano dall'essere laItaliana della Cultura Partiamo dae Brescia cioè le città che sono state individuate2023. Con un ...... era stato un elemento cardine per la rosa di José Mourinho lascia lae vola via in ... Reduce da ua stagione difficile a causa degli infortuni, il colombiano asi trova chiuso dall'...... grazie ai voli diretti (meno di due ore) di Ryanair che partono da Orio al Serio -, ... Ma nel 1997 il centro si rifece il look con l'assegnazione del titolo di 'della Cultura' che ...

Bergamo capitale dell’acqua: Sanpellegrino, dalla Valle Brembana al mondo BergamoNews.it

Diretto da Cristiano Esposito e promosso da Fondazione Campania dei Festival “La cultura di un’isola”, il docufilm sulla pesca a Procida, è finalista alla X edizione del Food Film Festival di Bergamo ...Le foto in oggetto sono state scattate in Slovenia, località Ljubljana, in postazione protetta. L’appostamento è durato circa sei ore: nelle prime due nessuna traccia di orsi, solo qualche scoiattolo ...