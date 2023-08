Benvenuti a Evanston | la prima città Usa che risarcisce i neri discriminati

Leggi su tpi

(Di domenica 13 agosto 2023) È una piccola rivoluzione per i diritti civili – ma dal forte potenziale incendiario – quella in corso a, Illinois, un sobborgo di Chicago dove il governo locale ha deciso di stanziare 10 milioni di dollari per risarcire le vittime della discriminazione razziale. La proposta diè stata approvata a larga maggioranza dal consiglio comunale nel 2019 e prevede un risarcimento di 25mila dollari per tutti i cittadini che in passato hanno subìto le politiche segregazioniste, specie nella distribuzione degli alloggi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni d’acquisto immobiliare, la ristrutturazione della propria abitazione e l’assistenza ipotecaria anche per i loro discendenti. Si tratta del primo esperimento del genere su scala nazionale e, per il momento, sotto varie forme sta venendo discusso in un centinaio di amministrazioni locali ...