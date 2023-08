Chelsea - Liverpool 2 (ore 17.30) Match valido per la prima giornata diLeague. Il Chelsea ... Il Celta Vigo di Rafa, che viene da un'ottima fase pre - campionato, sfida l'Osasuna, ...... così come Ligue 1 eLeague. In Spagna però gli occhi sono puntati sul Celta Vigo e su Gabri Veiga. Il giovane centrocampista è un obiettivo concreto del Napoli, confermato anche da, ...Oltretutto è un buonissimo giocatore, parliamo di uno che già era nella lista ditra i ... L'età può giocare a favore del Napoli, Osimhen può ancora competere in, in Bundesliga, in Liga, ...

Benitez: “Premier luccicante. Ma le altre leghe sono lì” Pianeta Milan

Napoli vicino a Veiga Benitez: 'Interesse reale, l'ideale per noi del Celta è risolvere subito' Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia del debutto in campionato contro l'Osasuna, l'allenatore ...Rafael Benitez riparte dal Celta Vigo. Lo storico allenatore sta per iniziare la sua stagione di Liga. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Benitez ha rilasciato una lunga intervista parlando ...