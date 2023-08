Bayern Monaco | Tuchel | «Mi dispiace per Kane Ora penserà che non ci siamo allenati per un mese…»

(Di domenica 13 agosto 2023) Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in Supercoppa contro il Lipsia Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in Supercoppa contro il Lipsia. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Miper Harry. Orache non ciper un mese. Non sono riuscito a riconoscere nulla di quello che abbiamo fatto vedere nelle scorse partite. Col Werder Brema partirà dal primo minuto».

Commenta per primo Dopo Sandro Tonali , il Milan non vuole cedere altri big, soprattutto Maignan . Per il portiere sono arrivate richieste da Chelsea e, respinte al mittente come scrive Tuttosport . Il francese non si muove che per un'eventuale offerta a tre cifre e a breve inizieranno i lavori per blindarlo fino al 2028 con l'ingaggio ...In casagli animi non sono altissimi, vista la sconfitta rotonda contro il Lipsia nella Supercoppa di Germania . A placare il malcontento è arrivato in soccorso l'annuncio di Harry Kane , già in ...Tottenham che, come detto, farà a meno di Kane, passato ufficialmente al, e che sarà trascinato dal nuovo capitano Heung - min Son. Alle 17.30, una grande classica d'Inghilterra: ...

Il Bayer Monaco dopo l'acquisto di Kane avrebbe interesse a sfoltire la rosa in attacco e Choupo-Moting sarebbe in lista di partenza ..."Ho sempre voluto migliorarmi e vedere fino a che punto posso arrivare. Ma voglio anche giocare ai massimi livelli, partecipare alla Champions League e lottare ogni anno per qualche titolo. Venire al ...