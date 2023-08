Bayern Monaco Lipsia | Olmo show | tonfo per Tuchel Debutto amaro per Kane

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilfa la voce grossa in Coppa di Germania e lo fa contro ildi Thomase del neo arrivato HarryIlfa la voce grossa in Coppa di Germania e lo fa contro ildi Thomase del neo arrivato Harry. La squadra del marchio Red Bull ha vinto 3 a 0 con la tripletta di. Nella ripresa per i bavaresi dentro anche l’attaccante ex Tottenham che non è bastato a evitare la sconfitta.

In Germania ricordiamo che si è assegnato il primo trofeo stagionale ovveero la Supercoppa alla RB Lipsia che con una tripletta di Olmo ha sconfitto il. Numerosi gli incontri previsti ...Gli highlights della Supercoppa di Germania, vinta per 3 - 0 dal Lispia contro ilgrazie alla tripletta di Dani ...L'attaccante inglese, appena arrivato aldal Tottenham per 110 milioni di euro , ha trovato spazio solo al 18' della ripresa. Il suo ingresso è stato accolto dal boato dell'Allianz ...

Lo spagnolo segna una tripletta e regala la Supercoppa di Germania al Lipsia (3-0). L’ex Tottenham entra solo nella ripresa e vede rovinato il debutto dai numeri di Olmo.Primo trionfo in questa competizione per la formazione allenata da Marco Rose, serata da archiviare in fretta per il Bayern ...