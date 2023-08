In concerto a Luni con Amara, il cantante ripercorre la discografia di un grande artista: 'È un Franco più ...La Roma vince 2 - 1 l'ultima amichevole estiva, Tirana contro il Partizani. A far sorridere José Mourinho sono stati gli unici attaccanti che, insieme a Solbakken, oggi ha a disposizione per la prima ...Nel giorno in cui il Bayern Monaco ufficializza Harry Kane , è, però,il caso Samardzic a ...un colpo il Frosinone , che si assicura le prestazioni di Enzo Barrenechea , accordo in ...

Batte ancora il cuore di Battiato Cristicchi: "Tutta la sua essenza" LA NAZIONE

In concerto a Luni con Amara, il cantante ripercorre la discografia di un grande artista: "È un Franco più intimo" ...La Pistoiese s’impone 2-1 in rimonta sull’Angelana, rivale d’Eccellenza, allo stadio Migaghelli del paese umbro di Santa Maria degli Angeli. Vuoi per il caldo vuoi per i carichi di lavoro, gli arancio ...