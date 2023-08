Basket | team Usa domina la Slovenia 92-62 in un' amichevole in vista dei mondiali

(Di domenica 13 agosto 2023) Malaga, 13 ago. - (Adnkronos) - Tutto facile anche contro lanella secondapre-perUsa che si impone 92-62, in un match disputato a Malaga. L'assenza di Luka Doncic tra gli sloveni toglie un po' di fascino e prestigio alla sfida ma il risultato non può non soddisfare coach Steve Kerr, che vede i suoi distribuire 27 assist su 39 canestri segnati (uno dei tratti distintivi anche dei suoi Warriors). "A volte dovremo anche essere più egoisti", arriva pure a dire l'allenatore a stelle e strisce, ma in queste prime gare tutti vogliono fare contenti tutti: Jalen Brunson chiude con 8 assist (e 11 punti), Tyrese Haliburton ne ha 6 (anche lui in doppia cifra con 10 punti), ma anche Austin Reaves ne aggiunge 4 (e 10 punti). Due mini-break di 7-0, uno all'avvio e uno sempre nel primo quarto, ...

A Malaga la squadra di Steve Kerr si impone agevolmente per 92-62 nel torneo del Centenario. Oggi la sfida alla Spagna ...Domenica sera al Pala De Andrè di Ravenna, ultimo tagliando per gli Azzurri di Poz, prima di imbarcarsi sul volo che la porterà in Asia per l'avventura Mondiale. L'intervista del Ct al Corriere della ...