(Di domenica 13 agosto 2023) L’Italia di Gianmarco Pozzecco prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il Mondiale di pallacanestro che inizierà il prossimo 25 agosto. Azzurri che, lontano dai riflettori delle favorite, si sono tolte la soddisfazione di sconfiggere sia la Grecia che la Serbia, aumentando la fiducia in vista dell’inizio del Girone A, con Angola, Repubblica Dominicana e Filippine. Il leader tecnico della squadra e sicuro protagonista è, oramai uno dei giocatori più importanti del nostro panorama e reduce da una discreta annata con gli Utah Jazz. Il ragazzo abruzzese ha parlato delle sue sensazioni in Nazionale in un’intervista a Sportal.gr, a firma di Christos Tsaltas: “Giocare e stare con questi compagni di squadra per circa un mese mi regalagioia e felicità. Ci piace stare insieme, ci conosciamo da molti anni e abbiamo ...

... il club verdeblù sta valutando le uscite: pronto a lasciare il Garda c'è sempreGuerra , ... Calcio,, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ......Pescara I quattro campioni d'Italia del 3x3 Under 16 esordiranno in Serie B Interregionale con il Pescara: si tratta di Ousmane Cherif Cissè, Zelalem Di Battista, Youssouf Kamate e......45 Moreirense vs Porto Telecronaca: Lorenzo Del Papa 14 agosto 2023 21:45 Boavista vs Benfica Telecronaca:Gamberini Tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, ildi Eleven ...

Basket, Simone Fontecchio prima dei Mondiali: "Siamo un gran gruppo, vogliamo fare tanta strada" OA Sport

Simone Fontecchio ha concesso un’intervista a Christos Tsaltas di Sportal.gr, in cui ha parlato anche della sua prima stagione NBA e delle prospettive dell’Italia al Mondiale.I quattro campioni d’Italia del 3x3 Under 16 esordiranno in Serie B Interregionale con il Pescara Basket: si tratta di Ousmane Cherif Cissè, Zelalem Di Battista, Youssouf Kamate e Simone Serrapica, tu ...