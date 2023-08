Basket | Mondiali 2023 | calendario | programma | orari e tv

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilcon il, glie come vedere in tv le partite deidi. L’attesa è ormai finita, è tutto pronto per il via alla rassegna iridata che si terrà tra Filippine, Indonesia e Giappone tra il 25 agosto e il 10 settembre. Due settimane per assistere al meglio della pallacanestro mondiale, in cui le migliori squadre si contenderanno l’ambito titolo, con un occhio anche alle possibili sorprese: tra queste ultime rientra anche l’Italia, che non parte certo con i favori del pronostico ma che appare determinata a riscattare l’amara uscita di scena agli ultimi Europei, a un passo dal battere la fortissima Francia. Ecco quindi ilcompleto con gliitaliani, ricordando che tutte le partite saranno visibili ...

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiI numeri di maglia di Team USA per iDopo aver reso note le convocazioni, sono stati annunciati anche i numeri di ...Andiamo aiper stupire: non partiamo battuti contro nessuno, come abbiamo appena ... va bene così pur nel massimo rispetto di chi ha scritto la storia del nostro". Che idea si è fatto ......difficile stabilire se il mio rapporto con ilsia di credito, debito o in pari, da quando tutto è cominciato in Sardegna. Oggi giocherò la mia ultima partita di preparazione aicon un ...

Team Usa, tutto bene anche con la Slovenia. Ma il tiro da 3 può diventare un problema La Gazzetta dello Sport

Le partite valevano ormai solo come preparazione ai mondiali di Lublino in Polonia dal 27 settembre all'1 ottobre, ma l'Italia under 23 del 3x3, si è ben comportata in Israele a Ramat Dan, nella tappa ...La Francia ha annunciato la convocazione di Isaia Cordinier per i Mondiali del Far East 2023. Il giocatore della Virtus Bologna andrà a sostituire Frank Ntilikina, che a seguito di un infortunio non ...