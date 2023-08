Basket | mercato Nba | rottura totale tra Harden e i Sixers

(Di domenica 13 agosto 2023) Philadelphia, 13 ago. -(Adnkronos) - Che le discussioni attorno a una possibile trade con al centro Jamesfossero in fase di stallo non è una notizia. L'unico interlocutore reale, gli L.A. Clippers, che incontrava il favore del giocatore, si è rivelato disposto a sacrificare una contropartita piuttosto modesta pur di portarsi a casa l'MVP della stagione 2017-18. Così ora, di fronte alla fattiva impossibilità di imbastire uno scambio che potesse soddisfare insieme le richieste del giocatore e della franchigia, ihanno reso noto di aver chiuso ogni contatto o negoziazione in merito. L'idea del front office di Philadelphia sarebbe quindi quella di tratteneree provare a ricucire lo strappo al training camp della squadra. Per contro, però, fonti vicine al giocatore ribadiscono che, a quel training camp, ...

Ma la franchigia di Steve Ballmer non ha poi molto da offrire, i tentativi di rimanere competitivi nel corso degli ultimi anni hanno ristretto le possibilità di spesa e di movimento sul. Ora ...Grande colpo didella Valtarese 2000 che si assicura le prestazioni Sofia Acevedo, play argentino del 2001, vincendo la concorrenza di squadre anche di serie A1 che l'avrebbero tesserata per poi farla giocare ...So come funziona, fino al termine tutto può accadere''. - Calciomercato: Arnautovic - ... -, Virtus: Buone le prestazioni di Achille Polonara e Alessandro Pajola anche nel match vinto ...

Basket mercato, i movimenti delle squadre di Serie A OA Sport

Philadelphia, 13 ago. - (Adnkronos) – Che le discussioni attorno a una possibile trade con al centro James Harden fossero in fase di stallo non è una notizia. L’unico interlocutore reale, gli L.A. Cli ...Continua il braccio di ferro tra i Philadelphia 76ers e James Harden: la franchigia NBA chiude le discussioni riguardanti una trade ma il caso non è risolto ...