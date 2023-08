Basket | Gianmarco Pozzecco | “Grande partita della squadra | Datome è un vincente”

(Di domenica 13 agosto 2023) Cinque su cinque. La Nazionale italiana diconclude al meglio il proprio ciclo di amichevoli, battendo a Ravenna Portorico 98-65. Una prestazione conquella degli azzurri che quindi, primapartenza per la Cina e poi per il Mondiale, possono portare con loro un bel bagaglio di fiducia. Unanella quale vi è stato il dovuto tributo a Gigi, che questa sera al Pala De Andrè ha giocato la sua ultimanel Bel Paese con la MagliaNazionale. Buone indicazioni quindi per la compagine tricolore in vista di quel che sarà. Ai microfoni di Sky Sport, il coachNazionale,si è soffermato molto nel parlare delle qualità umane di: “La ...

... partita amichevole dimaschile in vista dei Mondiali 2023, in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. Gli uomini del CtPozzecco, reduci dai ...... coachPozzecco e naturalmente il "festeggiato", ovvero Gigi Datome. Il primo a prendere ... 312 contando anche le Giovanili (record assoluto per ilitaliano). Con la Senior ha esordito ......in panchina da Charlie Recalcati oggi Senior Assistant in azzurro - e aveva in campo... va bene così pur nel massimo rispetto di chi ha scritto la storia del nostro". Che idea si è ...

Nella serata dedicata al Capitano gli azzurri vincono nettamente la quinta amichevole della preparazione al Mondiale ...L'Italia di Gianmarco Pozzecco prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il Mondiale di pallacanestro che inizierà il prossimo 25 agosto. Azzurri che, lontano dai riflettori delle favorite, si son ...