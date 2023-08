Basket | ancora una vittoria per l’Italia di Pozzecco verso i Mondiali | demolito Porto Rico 98-65

Leggi su sportface

(Di domenica 13 agosto 2023)unaper l’Italdi Gianmarcoin questa fase di preparazione ai prossimi. Dopo aver trionfato nel torneo dell’Acropolis ai danni di Grecia e Serbia, gli azzurri tornano in Italia per l’ultimo test davanti al proprio pubblico e dominacon il tabellino che recita 98-65 al termine dell’incontro. Tanta felicità per il capitano Gigi Datome, accolto da campione suo ultimo match in carriera davanti ai tifosi italiani. Gli occhi nel corso dei primi minuti sono tutti per lui, che come da accordi al primo canestro segnato lascia il campo con una standing ovation del pubblico. Oltre alla sua tripla, è Tonut il mattatore azzurro nel primo quarto, che si chiude con un vantaggio di 23-14. Con un Romero che entra subito in partita ...