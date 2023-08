Basket | altra vittoria per l’Italia nelle amichevoli pre-Mondiali | battuto anche Portorico! Sugli scudi Fontecchio | Procida e Spagnolo

(Di domenica 13 agosto 2023)fa cinque su cinquepre-. Dopo gli importanti successi contro Turchia, Cina, Serbia e Grecia, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco sconfiggonoPortorico a Ravenna (Italia) con un nettissimo 98-65 e lanciano un altro ottimo segnale in vista della rassegna iridata che si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. Fondamentali questa sera i 16 punti a testa di Simonee Gabrielee i 15 Matteo. A Portorico, invece, non bastano invece i 14 di Ethan Thompson.comincia bene e soprattutto grazie alle triple di Tonut, Spissu e Datome si porta sul 13-5. Portorico cerca di rientrare subito e risale fino all’11-13, ma poi il Bel Paese ...

CALENDARIO AMICHEVOLI PRE - MONDIALI CALENDARIO E PROGRAMMA TV MONDIALI 2023, ... 94 - 56 37 - La tripla di Spagnolo: 90 - 48 35 - Entra Datome per un'standing ovation! 33 - La tripla di ...Sport al top, tre Nazionali in vetrina. Tre discipline "nostre": ciclismo,, volley. Tre team in cerca digloria. Ne hanno i mezzi. Ecco le avvisaglie di agosto. SPORT, CICLISMO D'ORO CON TOP GANNA E BABY MILESI Domenica 13 calano il sipario a Glasgow i Mondiali ...Test pre - Mondiale senza storia a Malaga, Edwards top - scorer con 15 punti ROMA - Un'facile vittoria per la Nazionale statunitense in un'amichevole pre - Mondiale. Dopo avere messo al tappeto Portorico martedì, gli Usa hanno battuto agevolmente anche la Slovenia per 92 - 62 ieri ...

Mathis da una parte e Del Pino dall’altra sono i più ispirati (7 punti ciascuno), e proprio una tripla del n.7 spagnolo chiude il primo quarto sul + 3 Spagna. Strappo dei nostri avversari a inizio ...A Ravenna, gli azzurri hanno battuto Portorico per 98-65 nell'incontro che è stato l'ultimo con la maglia dell'Italia del capitano Gigi Datome davanti al pubblico di casa.