Bari | fatta per Diaw dal Monza | fissate le visite

Bari, finalmente Diaw: tutto fatto per l'attaccante del Monza La Bari Calcio

Il Bari si assicura un'alternativa a Cheddira con l'arrivo dal Monza di Diaw. Questi i dettagli dell'operazione dell'ex Modena e Cittadella.Mesi fa al francese qualche attenuante era stata data. Ora non è più così e sembra lecito attendersi riscontri sul campo. Poche reti (vedi Brescia-Bari 0-2 di gennaio), sussulti al minimo. Insomma, ...