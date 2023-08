Bambino di due anni con grave aritmia salvato da un innovativo intervento a Torino

donne sono decedute nel carcere delle Vallette a Torino, a poche ore di distanza. La prima, 42 anni, madre di undi quattro anni con problemi di autismo, si è lasciata morire di fame e di ...... non si riuscirebbe a mettere insiemesquadre. È per questo che spesso si vedono porte piazzate ... A Æðuvík, un borgo di 100 abitanti sull'isola di Eysturoy, sul campo c'è solo unbiondo. ...La sofferenza del, che gridava a gran voce il suo desiderio di tornare a casa e nella sua ...gli oltre 1.500 cittadini di Verona che hanno firmato la petizione cartacea e online per i...

Cremona, bimbo di 18 mesi in coma: le due versioni. “Presto, si è ... IL GIORNO

Il bimbo, proveniente dalla Grecia, è stato sottoposto ad un innovativo intervento mininvasivo di denervazione cardiaca, presso l'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ...Due donne sono decedute nel carcere delle Vallette a Torino, a poche ore di distanza. La prima, 42 anni, madre di un bambino di quattro anni con problemi di autismo, si è lasciata morire di fame e di ...