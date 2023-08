«Babadi è forte | ma il Psv lo perderà come Xavi Simons»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 agosto 2023) Aad de Mos, ex allenatore di calcio ed oggi commentatore, alla trasmissione Good Morning Eredivisie di ESPN ha parlato del nuovo talento del Psv Aad de Mos, ex allenatore di calcio ed oggi commentatore, alla trasmissione Good Morning Eredivisie di ESPN ha parlato del nuovo talento del Psv, Isaac. A soli 18 anni, il ragazzo si è già preso la scena nei primi 3 impegni ufficiali del club, coincisi con altrettante vittorie: 1-0 sul Feyenoord che è valso la conquista della Supercoppa; 4-1 allo Sturm Graz nel preliminare di Champions League, con ipoteca del passaggio del turno e gol a firmare il suo debutto europeo; infine, il comodo 2-0 all’esordio in campionato, in casa contro l’Utrecht. Aad de Mos ha seguito il giocatore sin da giovanissimo e ne è entusiasta: «È fuori categoria rispetto agli altri ed ha avuto anche buoni maestri. L’allenatore che ha lavorato ...