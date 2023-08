È la testimonianza di Monica, la madre diCampari , la 28ennesuicida nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Come racconta La Stampa, da giorni la donna cercava di ottenere un ...commenta 'Durante l'ultima videochiamata mi ha detto che in cella non ce la faceva più'. È la testimonianza di Monica, la madre diCampari , la 28ennesuicida nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino . Come racconta La Stampa , da giorni la donna cercava di ottenere un colloquio con la figlia, ma nessuno aveva ...... poche ore prima eradi fame e di sete una donna di 42 anni, Susan John, condannata a 10 anni di reclusione e che da settimane protestava nel silenzio generale.Campari aveva avuto una ...

Azzurra morta suicida in carcere, la madre: “Mi disse che in cella non ce la faceva più” Globalist.it

La testimonianza di Monica, la madre di Azzurra Campari, la 28enne morta suicida nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.Azzurra Campari si è tolta la vita a 28 anni, nel carcere di Torino, impiccandosi. La sua morte è stato il secondo suicidio nella struttura di detenzione di Torino nel giro di poche ore dopo la morte ...