Azzurra Campari | chi era la detenuta suicida a 28 anni Il dolore della mamma | «Mi aveva detto | non ce la faccio più»

(Di domenica 13 agosto 2023) Due detenute morte in un solo giorno, cinque dall'inizio dell'anno: due giorni fa a Torino due donne hanno perso la vita in carcere, Susan John, di 43, e, di 28. La prima...

Una storia terribile che deve far riflettere sul carcere - 'Durante l'ultima videochiamata mi ha detto che in cella non ce la faceva più'. È la testimonianza di Monica, la madre di, la 28enne morta suicida nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Come racconta La Stampa, da giorni la donna cercava di ottenere un colloquio con la figlia, ma nessuno aveva risposto ...commenta 'Durante l'ultima videochiamata mi ha detto che in cella non ce la faceva più'. È la testimonianza di Monica, la madre di, la 28enne morta suicida nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino . Come racconta La Stampa , da giorni la donna cercava di ottenere un colloquio con la figlia, ma nessuno aveva ...Sanremo (Imperia) - Divampano le proteste e l'indignazione, specie sui social, per la morte in carcere di, 28 anni, trovata impiccata nel carcere delle Vallette di Torino, a pochi giorni dal trasferimento dal carcere di Pontedecimo a Genova. La ragazza, originaria di Riva Ligure nella ...

Suicidio in carcere a Torino, la madre di Azzurra Campari: Mi disse 'Mamma non ce la faccio più' Fanpage.it

«Con il mio gesto estremo vorrei fare capire a tutti che non si può vivere in questo modo, preferisco farla finita, spero che qualcuno si prenda cura della mia famiglia».Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, visitando sabato la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, conosciuta comunemente come carcere Le Vallette, ha fatto alcune proposte per ridurre il s ...