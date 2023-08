(Di domenica 13 agosto 2023) Il trauma cranico resta importante e da tenere sotto costante osservazione e la prognosi rimane riservata, ma si è svegliato ed è vigile il piccolo di 18 mesi che l’altro ieri, in provincia di Cremona, ha battuto lacontro un muro di casalalo stava preparando perttarlo . O forse semplicemente per dargli da mangiare, come ricostruito ddonna nella seconda testimonianza...

Aveva sbattuto la testa mentre era in braccio alla mamma: bimbo esce dal coma Gazzetta del Sud

La notizia che tutti stavano aspettando è finalmente stata confermata. Il piccolo aveva sbattuto la testa in un momento di improvvisa agitazione ...Un bimbo di 18 mesi è in coma dopo aver sbattuto la testa contro un muro mentre veniva allattato dalla madre. E' successo ieri sera ad Annicco ...