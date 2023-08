Avete guardato bene il gol di Dani Olmo?

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 13 agosto 2023) Fra le tante indiscrezioni riportate da The Athletic in questo lungo pezzo sul trasferimento di Harry Kane, ce n’è una che oggi suona particolarmente ironica. Secondo quanto scritto, il Tottenham avrebbe ritardato il trasferimento dell’attaccante per evitare che quello vincesse il suo primo titolo della sua carriera il giorno dopo essere arrivato. Ieri infatti si giocava la Supercoppa di Germania, che il Bayern di solito vince ad agosto con dovizia burocratica. I meme si sarebbero sprecati: un disastro comunicativo senza pari. Oggi invece la situazione si è ribaltata: il Bayern ha perso 3-0 col RB Lipsia e nei meme c’è Harry Kane che avrebbe portato la mentalità perdente, la sfiga, la maledizione del Tottenham anche al Bayern, la squadra al mondo che sembra più condannata a vincere, anche quando fa di tutto per non farcela. Il Bayern ha perso nell’unico modo possibile: sprecando la ...