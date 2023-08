Aversa | Oliva FdI | nessun evento per agosto | ma in compenso abbiamo già quelli per Natale

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 13 agosto 2023). Frecciata del consigliere di Fratelli d’Italia, Alfonso, all’amministrazione guidata dal sindaco Alfonso Golia, colpevole di essere l’unico Comuneno a non programmare iniziative culturali e ludiche per chi resta in città o per i turisti, ma che addirittura rilascia con ampio anticipo il cartellone di eventi per il prossimo periodo natalizio. “In questono – dice Alfonso– quello che mi colpisce è che il sindaco Golia, futuro ‘TikToker’, si autoesalti per aver raggiunto tanti follower sulla sua pagina, salvo poi mostrare totale disinteresse per glini in città. È la quinta estate, sperando che sia l’ultima, in cui il sindaco ed i vari assessori alla cultura hanno voluto ed ideato il cartellone del vuoto assoluto per chi ...