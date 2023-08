Aurelia | pezzi di cemento cadono dal cavalcavia

La SS1è chiusa in entrambi i sensi di marcia dal Km 293.100 al Km 296.100 con uscita obbligatoria Castiglioncello e Rosignano. Il personale VF ha provveduto a rimuovere gli elementi in ...Alcuni elementi in cemento del copriferro di un cavalcavia sono caduti sulla strada nel tratto Livornese dell', al chilometro 294,5, e la statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra i chilometri 293 e 296 con uscita obbligatoria Castiglioncello e Rosignano (Livorno). Sul posto i vigili del ......Cortona ne Il sorpasso di Dino Risi aveva Brigitte Bardot sul cruscotto della sua Lancia... Alex Murphy: "Sono a". E lui risponde: "Ti aggiusteranno Aggiustano tutto loro". ©

Paura sull'Aurelia, cadono pezzi di cemento dal cavalcavia: una ... IL TELEGRAFO Livorno

Alcuni pezzi in cemento del copriferro di un cavalcavia sono caduti sulla strada nel tratto livornese dell'Aurelia, al chilometro 294,5, e la statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra i ...(Adnkronos) – Intervento dei vigili del fuoco di Livorno a seguito della caduta di elementi in cemento del copriferro da un cavalcavia, precisamente il n° 110 lungo la SS1 Aurelia al km 294.500. La SS ...