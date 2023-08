Aumento delle possibilità di impiego dei giovani | grazie al funzionamento degli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy | per l’a a 2023-24

(Di domenica 13 agosto 2023) In questi tre “pezzi” recentissimi de il Sole 24 Ore : 28/07/RiformaIts a rilento: restano da emanare ancora 13 decreti attuativi di Gianni Bocchieri 10/08/Its, pronto il decreto che aggiorna le aree tecniche di Claudio Tucci 11/8/Its, ecco la riforma: più lavoro per idi Claudio Tucci sono sviluppate le più recenti evoluzioniITS, a partire dalla modifica che si sente sulla bocca di tutti, qua e là, del significato dell’ acronimo che diventa Istituto Tecnologico Superior, al posto di Istituto Tecnico, cancellando anche la confusione che si è generata da quando sono nati, nel 2008, sotto altra legislazione, nella quale già esistevano ITS, ad esempio di tipo commerciale, ...

Gli esperti della Cgia sostengono nell'analisi che l'dello stock dei debiti bancari sia il risultato dell 'inflazione, dell'dei prezzi dei mutui e dell'impennata del costo......con +1 % di imbottigliamenti a fronte di un +12% nel 2020 e +13% nel 2021 e questo è segno...ottimista dato che "I numeri - ha detto - sono come quelli dell'anno scorso anche grazie all'...Dalla fine degli anni Novanta la capitalizzazione dei mercati registrò un rapidodel valoreaziende attive nell'ambito di Internet e nei relativi settori. Quegli anni furono segnati ...

Benevento, aumento dei prezzi record: è la quinta in Italia ilmattino.it

Lo studio di Confesercenti mostra come in altre località balneari il calo di turisti sia meno marcato: si spera nel last minute per provare a recuperare terreno.FREGONA (TREVISO) - Numerosi turisti stranieri stanno scegliendo di soggiornare tra le affascinanti città di Venezia e Treviso, ma anche nelle suggestive colline Unesco e, ...