Atp Toronto | Sinner in finale | punta il record di Berrettini

(CANADA) - Uno straordinario Jannik Sinner conquista la finale del Masters 1000 dicontro lo statunitense Tommy Paul . L'altoatesino, testa di serie numero 7 del torneo e ottavo giocatore del ranking , batte il rivale con un doppio 6 - 4, 6 - 4Per certificarlo non serviva la settimana di, ma la quarta semifinale stagionale a livello ... I Masters 1000 nascono solamente nel 1990 comeChampionships Series, per poi passare da...Terza finale in un Master 1000 per l'altoatesino, la prima lontano da ...

Sinner batte Paul all’Atp Toronto 6-4, 6-4 e vola in finale Corriere della Sera

Terza finale in carriera in un Masters 1000 per Sinner che batte lo statunitense Paul con un doppio 6-4 e raggiunge De Minaur nell'ultimo atto del torneo… Leggi ...TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Arriva la terza finale da “1000”, sempre sul cemento e sempre in Nord America per Jannik Sinner, ...