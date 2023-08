Atp Toronto | l’italiano Jannik Sinner batte l’americano Paul e va in finale – Il video

(Di domenica 13 agosto 2023)ha battutoTommycon il punteggio di 6-4, 6-4. Per lui ora si aprono le porte della, con l’australiano Alex de Minaur (appena fresco di vittoria contro il russo Medvedev). La sfida, intensa, è durata 1 ora e 56 minuti con un’interruzione nel secondo set quandoha chiesto l’intervento del massaggiatore. pic.twitter.com/b1Tln7bG1C— Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2023è all’8 del ranking Atp e testa di serie n. 7 del torneo, per lui questa sarà la terzain un Masters 1000. Le altre due, perse, le ha raggiunte a Miami nel 2021 e 2023. Alex de Minaur, numero 18 del ranking (che però salirà al 12 posto dopo) arriva per la prima volta in ...

Jannik Sinner conquista la semifinale del Masters 1000 dicontro lo statunitense Tommy Paul per 6 - 4 e va in finale. Oggi dovrà vedersela con Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha battuto 6 - 1 6 - 3 lo spagnolo Alejandro Davidovich (n.FOTOGALLERY %s Foto rimanenti CLASSIFICAAlcaraz sempre 1°, Berrettini 38°: il rankingLa stagione del tennis prosegue con i Masters 1000 die Cincinnati (in diretta su Sky). Carlos ...... dopo la brutta sconfitta di, proverà a tornare alla vittoria nel 1000 tanto atteso di Cincinnati. Djokovic contro Alcaraz, la sfida ricomincia e in palio c'è la vetta del circuito, i ...

ATP Toronto, Jannik Sinner liquida Paul in due set e conquista la finale! OA Sport

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il francese Gael Monfils nei quarti di finale dell'Atp Toronto e vola cosi' in semifinale, dove il suo avversario sarà l'americano Tommy… Leggi ...Jannik Sinner in finale al torneo Atp Mastees 1000 di Toronto 2023. In semifinale, l'azzurro testa di serie numero 8 batte lo statunitense Tommy Paul per 6-4, 6-4 in 1h56'. Nella sfida per il titolo, ...