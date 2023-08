ATP Toronto | Jannik Sinner liquida Paul in due set e conquista la finale!

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023)non tradisce le attese ed approda in finale nel National Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso a, in Canada: l’azzurro, testa di serie numero 7, regola in due set lo statunitense Tommy, numero 12 del seeding, sconfitto con lo score di 6-4 6-4 in un’ora e 53 minuti e vola all’atto conclusivo, nel quale affronterà questa sera, non prima delle ore 22.00 italiane, l’australiano Alex de Minaur. Persi tratta della terza finale in tornei di questa categoria dopo le due perse a Miami, nel 2021 contro il polacco Hubert Hurkacz e nel 2023 contro il russo Daniil Medvedev. Nel primo set c’è subito uno scambio di cortesie tra i due, con il break die l’immediato controbreak di. Il canovaccio si ripete, ...