ATP Toronto 1000 | Sinner inarrestabile | è finale

Regalarsi un Masters 1000 per compleanno. Non è male, come idea. Jannik Sinner è dunque in finale a, ed è il suo terzo tentativo di conquistare uno dei torneipiù importanti, subito dietro agli Slam. Il tennista azzurro ha superato anche l'americano Tommy Paul , e affronterà l'...nbsp;Alle 22 si gioca il titolo dicontro Alex De Minaur che ha sempre battuto nei quattro precedenti (3 volte sul cemento e una sulla terra) e con cui ha giocato il primo turno in doppio nel ...- Sinner a un passo dalla storia: batte Paul e vola in finale L'azzurro ha rimediato in maniera immediata alla falsa partenza che lo ha visto sbagliare un comodo dritto sulla palla break ...

