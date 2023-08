ATP Cincinnati 2023 | chi affronterà Matteo Berrettini? Percorso e tabellone

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023)si presenta ai nastri di partenza del torneo ATP dicon la voglia di sorprendere. Buone le impressioni lasciate dal primo appuntamento nordamericano a Toronto, con il ko con Jannik Sinner arrivato per un paio di passaggi a vuoto ma avendo per buoni tratti del primo set l’inerzia della partita dalla sua parte. Al debutto l’azzurro partirà con Felix Auger-Aliassime, con cui è in vantaggio negli scontri diretti con due successi in tre partite, seppur il canadese esultò proprio su questi campi due anni fa. La testa di serie numero 12 delviene però da un pessimo momento di forma, con due sole vittorie negli ultimi nove tornei e tanta, tantissima fatica in mezzo al campo. Secondo turno che potrebbe essere invece favorevole con uno tra Adrian Mannarino e Richard Gasquet. Sono due ...