Atletica | Jacob Kiplimo salta i Mondiali | infortunio al bicipite | tra i favoriti del mezzofondo

(Di domenica 13 agosto 2023)non parteciperà ai2023 dileggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Il fuoriclasse ugandese non potrà prendere parte alla rassegna iridata a causa di unal bicipete femorale. Il 23enne era atteso sui 5.000 e sui 10.000 metri, ma l’evento nella capitale magiara dovrà fare a meno di uno dei protagonisti più attesi. Il bronzo olimpico e mondiale sui 10.000 metri, nonché Campione del Mondo di cross, ha disputato soltanto due gare su pista in questa stagione, entrambe sui 5.000 metri in Diamond League: sesto posto a Monaco in 12:48.78 il 21 luglio e secondo posto a Oslo in 12:41.73 il 15 giugno. Aveva però vinto la mezza maratona di New York il 19 marzo in 1h01:31 e il già citato mondiale di cross a Bathurst. Foto: Lapresse