Atalanta | Gasperini non si nasconde | “De Ketelaere? Mi piace molto…”

e il mercato dell'Dunquesi attende novità in attesa dell'esordio in campionato di domenica in casa del Sassolo. " In entrata abbiamo fatto pari, forse abbiamo tolto ...Solo l'ha dimostrato come si compra, acquisendo El Bilal Tourè per 30 milioni, cifra ..., poi, si diletterà nella prova del fuoco: far diventare giocatore da serie A il De Ketelaere ...Tornando ai centravanti,ne avrebbe due nuovi da vedere e far vedere, eppure parte con ... reduce da un lunghissimo infortunio è tutt'altro che brillante, ma l'non può non averlo ...

Tra difesa e attacco, qui si tratta solo di mandare in porto un’operazione, passando sulle fasce, cosa manca all’Atalanta per le tre competizioni Fino a qualche giorno fa parlava di “sintetizzare la r ...L'allenatore dell'Atalanta ha parlato al termine dell'amichevole di Cesena e ha fatto il punto sulla situazione della rosa della sua squadra ...