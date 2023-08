Atalanta | Gasperini | “De Ketelaere mi piace molto | Zapata è assolutamente recuperato”

(Di domenica 13 agosto 2023) Tra campo e mercato. A una settimana dalla prima uscita ufficiale sul campo del Sassuolo nella prima giornata di Serie A, l’valuta i rinforzi e le mosse da attuare nelle ultime tre setttimane. Con una priorità in questo momento: regalare Charles Dea Gian Pieroil prima possibile. “Se viene sonocontento” ha affermato il tecnico a Sky Sport dopo lo 0-0 contro la Juve in amichevole a Cesena, non nascondendo la propria ammirazione per il belga: “È un giocatore che mi, se ci saranno le condizioni verrà e saremo tutti contenti”. I tentennamenti degli ultimi giorni sembrano superati e all’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare l’ok definitivo per la cessione. Per un Deche può entrare, ci potrebbe essere un ...

L'amichevole tra Juventus egiocata allo Stadium sabato sera si è conclusa senza gol ma con alcune indicazioni preziose per i due allenatori. A Sky è Gian Pieroa parlare della gara ma anche del mercato e del ...Le probabili formazioni di Sassuolo -, match della prima giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 18:30 di domenica 20 agosto. Dionisi evogliono iniziare bene in campionato con l'obiettivo Europa per la stagione.Curiosità anche per l'di, che si presenta ai nastri di partenza con un attacco nuovo di zecca. Gli orobici giocheranno domenica 20 agosto (ore 18:30) sul campo del Sassuolo. Il ...

"De Ketelaere Se viene sono molto contento. È un giocatore che mi piace molto". Questa l'indicazione di Gian Piero Gasperini dopo l'amichevole terminata a reti inviolate tra la sua Atalanta e la Juve ...Ottantacinque milioni può perdere ultimo giorno di mercato, se le eccedenze in rosa non riuscissero a trovare una sistemazione Analizzando, reparto per reparto, la squadra nerazzurra come è oggi, salt ...