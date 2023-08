(Di domenica 13 agosto 2023) commenta Adnadi 49 anniperè stata sottoposta dal tribunale al divieto di avvicinamento nei confronti del suo ex e della nuova compagna. Lagiana, non aveva ...

commenta Adna donna di 49 anni indagata perè stata sottoposta dal tribunale al divieto di avvicinamento nei confronti del suo ex e della nuova compagna. La donna, astigiana, non aveva accettato la ...

Asti, stalking su ex compagno: donna indagata TGCOM

Ad Asti na donna di 49 anni indagata per stalking è stata sottoposta dal tribunale al divieto di avvicinamento nei confronti del suo ex e della nuova compagna. La donna, astigiana, non aveva accettato ...Una donna di 49 anni indagata per stalking è stata sottoposta dal tribunale di Asti al divieto di avvicinamento nei confronti del suo ex e della nuova compagna. (ANSA) ...