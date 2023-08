Assurdo Bufera sul sindaco di Taranto | apre una raccolta fondi per il neonato abbandonato

ipotizzare lo stop ai concerti. Lo scorso anno grazie ai concerti al Circo Massimo la Sovrintendenza comunale ha incassato due milioni e 100mila euro per la valorizzazione e la tutela del ...LASOLLEVATA DA MARCELLO DE ANGELIS La polemica innescata da Marcello De AngeliS - ex ...pensare che non si possa esprimere un parere diverso dalla verità giudiziaria. De Angelis ha ......da Renzi che ha difeso Santanché nelle settimane calde delle polemiche in Parlamento per la... Sostenere che si debba chiedere al leader politico con chi cenare e con chi no mi sembra. E ...

Casa di Comunità, è già bufera "Assurdo escludere l'ex ospedale" LA NAZIONE

Dopo il concerto di Travis Scott stop agli eventi al Circo Massimo. La Sovrintendenza: "Mai più concessioni nell'area archeologica". Onorato: "Polemiche snob" ...L'emittente televisiva è finita nell'occhio del ciclone con un video sugli errori del nuovo difensore del Napoli.