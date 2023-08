Assicurazioni | con le grandinate salgono le rate per la casa e l' auto | tutti gli aumenti

(Di domenica 13 agosto 2023) I prezzi dellesulle abitazionidel 9,1% a luglio rispetto allo scorso anno. Il maltempo ha contribuito notevolmente a far crescere i costi

Le famiglie dovranno fare i conti anchei rincari delle. L' associazione Italiana Periti Estimatori Danni ( Aiped ) ha segnalato un aumento dei costi per le polizze connesse alle ...Accanto a tali voci, altri settori stanno rialzando la testa e rischiano di aggravare la spesa degli italiani: è il caso dellele polizze sui mezzi di trasporto che nell'ultimo ...Ma a crescere sono anche le tariffe Rc auto ,l'Istat che stima a luglio un incremento per la voce 'sui mezzi di trasporto' del 3,3 per cento su base annua. 'Questo significa che, ...

Assicurazioni, con il maltempo salgono i prezzi delle polizze: aumenti fino al 9% Corriere della Sera

I prezzi delle assicurazioni sulle abitazioni salgono del 9,1% a luglio rispetto allo scorso anno. Il maltempo ha contribuito notevolmente a far crescere i costi ...L’estate 2023 potrebbe superare i record strabilianti del 2019, a proposito di turismo . Se è vero che molti dovranno ridurre il loro tempo di vacanza a ...