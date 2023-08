Asllani | «Inter-Egnatia buona prova! Imparato dagli errori…»

(Di domenica 13 agosto 2023), entrato nel secondo tempo di, in un’vista suTV ha espresso la sua opinione riguardo l’ultima vittoria nelle amichevoli pre-campionato.PROVA – Kristjancosì dopo: «È stata una prova abbastanza. Nel primo tempo ci è mancato il gol, ma abbiamo creato tantissime occasioni. Queste gare ci fanno capire dove migliorare. Dobbiamo dimostrare che siamo pronti fin da subito e che abbiamoerrori dello scorso anno. Tutti i nuovi arrivati hanno dimostrato di essere giocatori da. Voglio ringraziare i tifosi perché sentiamo tanto il loro sostegno e ci aiuta molto. Daremo tutto per questa ...

Il problema è che dopo aver raggiunto il pareggio, l'torna sotto per un'altra mezza palla ... Sensi per Barella, Audero per Sommer, Bisseck per Darmian, Frattesi per Mkhitaryan,per ...Tabellino(3 - 5 - 2) : 1 Sommer (dal 28 st 77 Audero); 36 Darmian (dal 28 st 31 Bisseck), 6 ... Stankovic); 2 Dumfries (dal 28 st 17 Cuadrado), 23 Barella (dal 28 st 21), 20 Calhanoglu (...... dentro Audero (esordio in nerazzurro) oltre a Bisseck, Frattesi, Cuadrado, Sensi,, Correa ...- EGNATIA 4 - 2 6' Dwamena (E), 54' Barella (I), 68' rig. Medeiros (E), 80' e 83' su rig. ...

Inter-Egnatia è l’incontro valido come amichevole precampionato della stagione 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Egnatia ...L'argentino realizza una doppietta nel 4-2 contro gli albanesi: in gol anche Barella e Stabile. Netto 9-0 dei biancocelesti contro il Latina: prima gioia per Kamada e Isaksen ...