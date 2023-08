Ascolti tv ieri | Gerry Scotti meglio di Loretta Goggi | scontro tra repliche

(Di domenica 13 agosto 2023) Come riferiscono glitv di, sabato 12 agosto 2023, l'ennesima replica de Lo Show dei Record su Canale 5 è stata vista da 1.301.000 telespettatori, 13.2% di share. La replica di Benedetta Primavera su Rai1 ha ottenuto 1.105.000 telespettatori, 11.5% di share. Bene la partita di Coppa Italia su Italia 1 che ha visto scontrarsi Cagliari-Palermo: 816.000 spettatori, 8% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 L'Ultima Ossessione del Dottor Beck 567.000, 5.1% Rai3 Agente 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo 378.000, 3.4% Rete 4 Troppo Forte 521.000, 5% La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 243.000, 2.9% TV8 4 Hotel 318.000, 2.8% NOVE Pietro Maso – Io ho Ucciso 319.000, 3%. IN AGGIORNAMENTO

