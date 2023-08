Arsenal | Tomiyasu verso la permanenza | Arteta blocca la cessione

Notizie calcio . L'fissa il prezzo per Takehiro. Come riporta Sport Witness , i Gunners chiedono una cifra intorno ai 30 milioni di euro per il cartellino del difensore giapponese. Sul 24enne ex ...Si impone l'per 2 - 1, che risponde quindi così al Manchester City, vittorioso ieri contro ... costretto al cambio e sostituito dall'ex BolognaCommenta per primo L'Inter sta pensando di riportare in Italia Takehiro. L'ex difensore del Bologna è valutato intorno ai 20 milioni dall'ed è una delle idee dei nerazzurri che cercano un difensore.

From UK - Arsenal, Timber preoccupa. Arteta dice no all'addio di Tomiyasu Fcinternews.it

Il suo nome è uno dei più caldi per rinforzare la difesa, ma la pista che porta Tomiyasu all’Inter si è complicata. Il giapponese dell’Arsenal sembrava poter lasciare i Gunners, ma secondo quanto ...Le diverse operazioni fatte dall'Inter a centrocampo, compresa quella di Samardzic che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, porterebbero Stefano Sensi lontano da Milano anche per questa stagione, ...