Arrampicatore pulisce dai rifiuti il K2 in onore del padre morto

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 13 agosto 2023) Avete presente le vette dell’Himalaya con la neve, con il sole che sorge e con le verdi praterie in basso? Ecco che questo contesto così immacolato rischia di svanire a causa dei vari alpinisti che tentano la scalata lasciandosi però indietro tantissimi. La spazzatura lasciata sulla montagna (Ansa)Il problema deiCorde rotte, attrezzature inservibili e usurate, bombole di ossigeno esaurito, scarponi, lattine, sono solo alcuni dei tanti oggetti lasciati sulla montagna. Nelle zone attorno ai campi base, i cumuli di articoli lasciati sono sempre più grandi, deturpano e compromettono l’ambiente e offendono anche quello che per molti è considerato un luogo sacro, soprattutto per coloro che hanno perso i loro cari nel corso della spedizione e i corpi sono rimasti sepolti tra i ghiacci. A circa 5.150 metri, al campo base del K2, nell’Himalaya ...