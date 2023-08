(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAdnella Chiesa Beata Vergine Maria, San, San Sebastiano, guidata dal Parroco Don Albert Mwise, la comunità si prepara solennemente a festeggiare il suo amato protettore, Sanda. “Carissimi, la Chiesa, in cammino verso il Regno,brilla per la Santità di tanti suoi figli. Sannella sua vita è stato un pellegrino che si è distinto per la sua carità. Nel suo cammino non ha esitato a fermarsi per prendersi curaappestati. Anche noi nel nostro cammino,incontriamo tanti fratelli e sorelle bisognosi di aiuto. Il Santo dici insegni ad aprire il nostro cuore alle necessità dei fratelli e interceda per noi dal Signore le grazie materiali e spirituali utili alla nostra vita, Buona ...

...per lavoro o studio e che ritornano in paese per partecipare tra la loro comunità alla... con sede in via Toti addiretto dal Presidente Pasquale Altieri, proseguendo poi con l'arrivo ......per lavoro o studio e che ritornano in paese per partecipare tra la loro comunità alla... con sede in via Toti addiretto dal Presidente Pasquale Altieri, proseguendo poi con l'arrivo ......per lavoro o studio e che ritornano in paese per partecipare tra la loro comunità alla... con sede in via Toti addiretto dal Presidente Pasquale Altieri, proseguendo poi con l'arrivo ...

Arpaise, festa per San Rocco da Montpellier: il programma degli eventi anteprima24.it

molto brave che girano nel mondo e sono ad Arpaise oggi,é un bel momento per noi all’inizio della nostra festa chiedere per intercessione di San Rocco la grazia di avere nel mondo territori di pace.Pace, no alla guerra, mai più guerra: è questo l’invito e la preghiera partita da Arpaise verso il mondo intero. Si è svolto nella scorsa serata, nella Piazza della Chiesa Beata Vergine Maria, San Roc ...